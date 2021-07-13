شكرا لقرائتكم خبر عن النيل في ذاكرة السينما المصرية .. 5 أفلام استمدت اسمها من النهر الخالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما كان نهر النيل رمز الوجود عند المصريين، ومنذ ظهور الحضارة وهو يمثل الخير والنماء، وزاد ارتباطهم به مع دخول الإسلام باعتباره أحد أنهار الجنة، لذلك تعمل مصر جاهدة علي إحباط كل المحاولات الغاشمة التي تسعي لسلب مياه النيل، فهو المجري الذي نبتت عليه حياة المصريين.

وكما كان شريان الحياة للمصريين في الواقع، كان معبرا عنهم علي شاشة السينما، حيث استمدت العديد من الأعمال السينمائية اسمها من النهر الخالد، تمجيدا له وتجسيدا للارتباط الأزلي الذي جمع بين المصريين والمجري التاريخي، وتمركزه في الوجدان والموروث الثقافي الفني المصري، منها:

بطولة فاتن حمامة وشكري سرحان ويحيى شاهين ومحمود المليجي، تأليف وإخراج يوسف شاهين، وتدور أحداثه حول حمدان الشاب الريفي الذي لا يتحمل المسئولية، ويستغل حب زبيدة له ويعتدي عليها، فيرغمه أخوه الأكبر على الزواج منها، بعد فترة يتركها ويذهب للقاهرة ويتناهى إليه الظن بأن زوجته قد ماتت، فيعمل في كازينو مع تجار مخدرات، وهو يجهل حقيقة عمله، فيقبض عليه ويسجن، لكنه يستوعب الدرس من رحلته.

ابن النيل

صراع في النيل

بطولة عمر الشريف ورشدي أباظة وهند رستم وتهاني راشد، تأليف علي الزرقاني، إخراج عاطف سالم، وتدور قصته حول أهالي الأقصر شراء صندل بحري جديد بدلًا من الصندل القديم من أجل أعمال النقل النهري، ويكلف العمدة مجاهد أن يذهب للشراء، ومعه محسب ابن الريس جاد، يعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم أبو سفيان الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود، وتتوالي الأحداث حتي ينتهي الفيلم بعوده محسب ومجاهد ونجدى وقنديل وكل طاقم المركب سالميين على الصندل الجديد ويفرح أهل البلد وينتصر الخير.

عروس النيل

بطولة لبني عبد العزيز ورشدي أباظة وعبد المنعم إبراهيم وشويكار، تأليف فايق إسماعيل، إخراج فطين عبد الوهاب، ويحكي الفيلم قصة جيولوجي يذهب إلي الأقصر لمتابعة عمليات التنقيب عن البترول، ويتم منعه على أساس أن المنطقة تستخدم كمقبرة لعرائس النيل، يرى سامي فتاة جميلة في زي عروس النيل تدعى هاميس تطالبه بوقف الحفر، وأخبرته أنها ابنة آتون إلة الشمس، وأنها آخر عروس نيل وأن والدها أرسلها إلى الأرض لتمنع انتهاك حرمات مقابر عرائس النيل.

ثرثرة فوق النيل

بطولة أحمد رمزي وسهير رمزي وميرفت أمين وعماد حمدي، تأليف نجيب محفوظ، إخراج حسين كمال، ويستعرض الفيلم عدد من الشخصيات التي تحاول الهروب من الواقع اليومي البائس الذي يحيط بها، حيث يجتمعون بشكل دوري في عوامة الممثل رجب القاضي المطلة على نهر النيل من أجل تعاطي الحشيش واللهو، من بينهم الموظف المحبط أنيس زكي، سنية التي تحاول التنفيس عن غضبها بعد اكتشافها لخيانة زوجها، سمارة الصحافية دائمة الانتقاد لكل شيء، سناء الطالبة الجامعية التي تقاسي من إهمال والديها نحوها.