شكرا لقرائتكم خبر عن 34 فنانا مصريا يصلون العاصمة الإيطالية للاحتفال بميلاد أوبرا عايدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، الوفد الفنى التابع لدار الأوبرا المصرية، الذى سيقدم العرض التاريخى أوبرا عايدة، وكان فى استقبالهم أعضاء من السفارة المصرية فى روما والدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما والتى أكدت أهمية العرض الذى يقام بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على تقديم أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى العالمى فيردى فى مصر.

وأشارت إلى شغف الجمهور الإيطالى والجاليات المصرية والعربية لمشاهدة عرض أوبرالى مصرى خالص يبدع فيه فنانو الأوبرا المصرية وكتب خصيصا من أجل مصر، موضحة أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب خاصة أن أكاديمية الفنون بروما تعد بوابة ذهبية للثقافة والفنون المصرية إلى أوروبا .

وكان الوفد الفنى المصرى الذى ضم 34 فنانا قد بدأ العمل فور وصوله وتابع التجهيزات الفنية للعرض وتجهيزات قاعة المعارض بالأكاديمية التى تحتضن معرضا لصور فوتوغرافية يتضمن تصميمات وأكسسوارات وملابس أوبرا عايدة لأكثر من مائة صورة .

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفى فى دور عايدة، الباريتون عماد عادل فى دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولى فيظى فى دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل فى دور رامفيس، أسامة على فى دور الرسول، عزت غانم فى دور الملك، داليا فاروق فى دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

يذكر أن تقديم أوبرا عايدة يأتى احتفالاً بمرور 150 عاما على ظهورها للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية عام 1871 ويواكب ختام الموسم الفنى والثقافى بالأكاديمية المصرية للفنون بروما .

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائى الإيطالى جيسلا نزونى مستلهما قصة عالم الآثار الفرنسى أوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامه بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لأول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالإعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.