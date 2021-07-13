شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "العارف" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال وصناع فيلم "العارف"، منذ قليل، بالعرض الخاص للعمل فى أحد المولات بالتجمع الخامس، حيث تواجد أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

وحضر من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، هدى مجد، السيناريست محمد سيد بشير، وعدد آخر من الفنانين.

وينطلق فيلم "العارف" بجميع دور العرض غداً الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكان أبطال الفيلم روجوا للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وأعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.