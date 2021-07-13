شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ودياب ومصطفى درويش أول الحاضرين عزاء شقيق رامى صبرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء كريم صبرى، شقيق المطرب رامى صبرى، وذلك بمنزل الأسرة بأكتوبر، وحرص على التواجد كل من الفنانين هاني رمزي ودياب ومصطفى درويش، ووليد منصور، والملحن محمد رحيم ومصطفى جاد، ويتلقى واجب العزاء رامى صبرى وشقيقه وعدد من أقاربه.

وحرص أمس عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق رامي صبري، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، وتم دفنه بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أول أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.