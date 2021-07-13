سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة "مون شيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة سميرة سعيد، البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مون شيري"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت سميرة سعيد، البوستر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مون شيري، قريبًا".

ومن ناحية أخرى طرحت سميرة سعيد أغنية "الساعة اتنين بالليل" 2 يونيو الجاري، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم "الديفا" سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل على مدار الشهور المقبلة، وبدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتي حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على مواقع اليوتيوب، كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.