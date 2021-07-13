ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في العراق في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي في العراق، يوم الجمعة الموافق 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا في قاعة البيضاء، بمحافظة أربيل.

ونشرت ميريام البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "متشوقة لرؤيتكم، كونوا على الموعد الجمعة 30 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة، في قاعة البيضاء، أربيل".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.