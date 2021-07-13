فن ومشاهير

ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في العراق في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي في العراق، يوم الجمعة الموافق 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا في قاعة البيضاء، بمحافظة أربيل.

ونشرت ميريام البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "متشوقة لرؤيتكم، كونوا على الموعد الجمعة 30 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة، في قاعة البيضاء، أربيل".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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