خاص| تفاصيل حفل محمد رمضان في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"العدد محدود الباور مالوش حدود" بتلك الكلمات روج الفنان محمد رمضان عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، للحفل الذي يحييه مساء الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو في دبي، دون الكشف عن تفاصيله.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف تفاصيل الحفل، وقال: "الحفل يقام في الملهى الليلي (كلوب بلو دبي)، في أحد فنادق دبي، وغير جماهيري، وحضوره مقتصر على عدد محدود، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "تم إلغاء الحجز إلكترونيًا، حتى يتم تحديد أعداد الحضور طبقا لعدد الطاولات المتاحة في قاعة الملهى، ويقدم الفنان محمد رمضان به أحدث أغانيه، ومنها "ثابت"، و"رايحين نسهر"، و"مصباح علاء الدين"، و"ياحبيبي"، وغيرها".

الفنان محمد رمضان انتهى مؤخرا من تصوير كليب أغنية بعنوان "جو بنات"، و يشاركه في تقديمها الفنان والمنتج المغربي ريدوان، الفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وتقدم ب 3 لغات هي العربية والإنجليزية واللهجة المغربية، وتم تصويرها على مدار يومين في دبي، تحت إدارة المخرج محمد سامي.