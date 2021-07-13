كارول سماحة تتعرض لإصابة أثناء تدريباتها الرياضية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بمقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "كارول"في الفيديو وهي تمارس رياضة الجري، خلال تدريباتها الرياضية، ولكنها تعرضت في النهاية لإصابة في ذراعها أثناء التمرين.

يذكر أن كارول سماحة من المقرر أن تطلق ألبومها الغنائي الجديد في نهاية صيف 2021، كما غنت الفنانة اللبنانية أغنية "اللي خان"، وهي تتر مسلسل "ضد الكسر"، بطولة نيللي كريم.

الأغنية من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.