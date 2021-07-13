مرتديا الكمامة.. حكيم في عزاء شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان حكيم، على تقديم واجب العزاء للفنان رامي صبري، في وفاة شقيقه كريم صبري.

وحضر حكيم مرتديا الكمامة، كما حضر العزاء: هاني رمزي، ماجد المصري، المنتج وليد منصور، دياب، مصطفى درويش

ويقام العزاء الآن بمنزل عائلة الفنان رامي صبري بمدينة الشيخ زايد.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

الفنان كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.