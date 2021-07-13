بالفيديو والصور.. هاني رمزي ووليد منصور في عزاء شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير - هاني رجب:

حرص الفنان هاني رمزي، والمنتج وليد منصور، على حضور عزاء كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري.

كما حضر العزاء الفنان ماجد المصري، والفنان دياب، والفنان مصطفى درويش، ويقام العزاء بمنزل أسرة الفنان رامي صبري بالشيخ زايد.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبومغنائي خلال الفترة المقبلة.