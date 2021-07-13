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بالفيديو والصور.. مصطفى درويش ودياب في عزاء شقيق رامي صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

حرص الفنان دياب والفنان مصطفى درويش، على تقديم واجب العزاء في الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري

كما تواجد الفنان ماجد المصري، منذ بدء العزاء بمنزل أسرة الفنان رامي صبري بالشيخ زايد.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبومغنائي خلال الفترة المقبلة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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