فن ومشاهير

بالفيديو والصور.. ماجد المصري أول حضور عزاء شقيق رامي صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، بمنزل الأسرة بالشيخ زايد.

وكان أول الحضور الفنان ماجد المصري، الذي حرص على التواجد ومواساة رامي صبري.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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