شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يستعد لطرح أغنيته الجديدة "روحه الحلوة" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب حاتم فهمى لأغنيته الجديدة "روحه الحلوة" المقرر طرحها قريبا، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.



حاتم فهمى

ونشر فهمى البوستر الدعائى للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "انتظروا أغنيتى الجديدة روحه الحلوة، على قناتى الرسمية على يوتيوب قريباً جداً".





وفى وقت سابق من هذا العام طرح المطرب حاتم فهمى أغنية "ملقتش راحتى" و"تقيل وهادى"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع وليد شراقى.

ويتعاون حاتم فهمى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقى ومحمد رامى.