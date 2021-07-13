ترشيحات جوائز إيمي 2021.. "ذا كراون" و"ذا ماندالوريان" يتصدران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر مسلسلا (ذا كراون) "التاج" و(ذا ماندالوريان) "الماندالوريان"، الترشيحات لجوائز إيمي التلفزيونية المرموقة، الثلاثاء.

وجاءت "إتش.بي.أو وإتش.بي.أو ماكس" في صدارة الشبكات المرشحة للجوائز، إذ ترشحت لنيل 130 جائزة تليها نتفليكس التي ترشحت لاقتناص 129 جائزة.



ومن بين المسلسلات المرشحة لجائزة أفضل مسلسل درامي هذا العام (ذا كراون) "التاج" و(بريدجرتون) ومن بين الأعمال المرشحة لجائزة أفضل مسلسل كوميدي (تيد لاسو) و(ذا فلايت أتندانت) "المضيفة". وسيتنافس مسلسلا (مير أوف إيست تاون) "مير من إيست تاون" و(آي ماي ديستروي يو) "قد أدمرك" في فئة أفضل مسلسل قصير.

وسيقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021، يوم 19 سبتمبر المقبل.

وسيتم إذاعة حفل توزيع جوائز إيمي 2021 في نسخته الـ 93 على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021.