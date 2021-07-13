شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان: فشلت أكثر مما نجحت.. ولم أستسلم حتى حققت أحلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الأردنية دانا حمدان، إنها فشلت لأكثر من مرة لدرجة أن فشلها كان أكثر من النجاح، ولكن لم تستسلم، رغم إصابتها بالإحباط الكبير في البداية.

وأضافت دانا حمدان، في تصريحات لبرنامج "السفيرة عزيزة" الذى يذاع عبر قناة dmc: "أنا اتقالى لأ كتير وفشلت كتير أكتر ما نجحت، وكان ممكن أقول خلاص لأنه مش هيحصل ولكن لم أفعل ذلك، وفشلت كتير في الفن والفاشون في دبي ولم يتحقق نجاحي المتوقع لنفسي".

وتابعت: "عملت في مشروع خاص بالحلويات ولم أنجح فيه، ولكن لما ربنا كرمني عملت كل حاجة نفسي فيها".

وشاركت الفنانة دانا حمدان في مسلسل "الطاووس" مع النجم جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز والذى عرض في شهر رمضان، حيث قدمت دور فتاة إسكندرانية تتعرض للعديد من المواقف مع بطل العمل جمال سليمان.

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومجموعة من الشباب وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت دانا حمدان كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، والعمل بطولة مى عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.