شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يستعيد ذكرياته بصورة من كواليس مسلسل شارع المواردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من دولاب الذكريات مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، والفنان أحمد سلامة، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب "زكى"، على الصورة التى ظهر فيها بشكل مختلف: "مسلسل شارع المواردى للمبدع إسماعيل عبد الحافظ مع الغالى النجم أحمد سلامة.. زمن الفن الجميل".

ورحب نقيب المهن التمثيلية، بالفنان شريف دسوقى، فى ندوة وحوار مفتوح، أقيمت منذ أيام مع طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية.

وقال نقيب المهن التمثيلية: "طول الوقت شريف دسوقى يلتقى بطلاب الأكاديمية، ويلقى محاضرات لهم لأنه أفنى حياته للفن، وعاش فى المسرح"، مضيفا: "أقول له حمد الله على السلامة بعد إجرائه عملية بتر فى ساقه وإن شاء الله يرجع لفنه مرة أخرى".

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.