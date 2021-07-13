شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رسالة إلى صديقى فى فرنسا" يشارك فى مهرجان realtime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير الفيلم القصير "رسالة إلى صديقى فى فرنسا" للمخرج الشاب أكرم البزاوى بمهرجان realtime international film festival فى نيجيريا بعد تتويجه بجائزتين فى الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائى الدولى الذى أقيمت فعالياته أونلاين بلندن؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

"رسالة إلى صديقى فى فرنسا"حظى بالمشاركة فى عدد كبير من المهرجانات الدولية، وكانت مشاركته الأولى فى مهرجان المكسيك السينمائى الدولى للفيلم القصير فى دورته الـ15، ثم شارك فى العديد من المهرجانات، كان من أهمها مهرجان "بلغاوم" السينمائى الدولى للفيلم القصير فى الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم فى المسابقة الرسمية لأفلام الطفل.

كما شارك الفيلم فى مهرجان "شونج جو" السينمائى الدولى للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربى بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربى فى أيرلندا،والفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة فى فرنسا، وهو صديق خيالى تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثانى للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلى القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذى شارك به فى العديد من المهرجانات.