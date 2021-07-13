شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Luca يتناول قصة وحش بحرى يبرز أهمية وجود شخص مفضل بجوارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم الأنيمشن الجديد Luca، حالة من الجدل الممتع على الساحة الفنية، بسبب القيم التي يبرزها العمل الجديد، بشكل ممتع، ويجذب أنظار الكبار والصغار، حيث استطاعت ديزنى كـ عادتها أن تؤكد على أهم القيم المتاحة في المجتمعات بسهولة.

ركز فيم الأنيمشن Luca بشكل كبير حول مفهوم الصداقة، وأكد على أهمية وجود شخض مفضل بجانبك لتشجيعك على القيام بكل ما تريد، خاصة في الأوقات التي تفقد فيها ثقتك بنفسك.



Luca

كما أن فيلم الأنيمشن Luca، أكد على أن التغيير الذى من الممكن أن يحدث للشخص في الغلب يكون لصالحه، حيث يكشف له المزيد عمن حوله، كما أنه يكشف له جوانب جديدة في شخصيته.

كما أوضح فيلم الأنيمشن Luca، أن الصعوبات التي نواجهها في حياتنا من السهل التغلب عليها مع الإصرار والمثابرة، والتدريب الكثير، بالإضافة إلى وجود أشخاص يؤمنون بك، وهذه من أهم القيم التي ركز عليها العمل.

بالإضافة إلى ذلك أوضح الفيلم أن وجود هدف أمامك يساعدك بشكل كبير في تخطى كل الحواجز التي تقف أمامك، بالرغم من صعوبتها، وأن كثرة المحاولات لاتعنى الفشل، بل أنها تؤكد على وصولك لـ هدفك في وقت ما.



Luca

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحرى من عالم آخر أسفل سطح المحيط.



Luca

فيلم الإنيمشن Luca من بطولة أصوات يعقوب ترمبلاى، جاك ديلان جرازر، إيما بيرمان، سافيريو ريموندو، مايا رودولف، ماركو باريشيلي، جيم جافيجان، بيتر سون، لورينزو كريسي، مارينا ماسيرونى.