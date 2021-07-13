شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم المخرج إيلى داغر "البحر أمامكم" فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم "البحر أمامكم" على جائزة الكاميرا الذهبية ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ويُقام للفيلم 4 عروض في مهرجان كان، عرضين اليوم الثلاثاء وعرضين غدا الأربعاء.

فيلم البحر أمامكم

الفيلم هو أول فيلم روائي طويل لـ إيلى داغر، إلا أنه سبق وحصل على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان السينمائى قبل 6 سنوات، ليكون أول مخرج عربى يفوز بتلك الجائزة، وهذا قبل أن يُتم عامه الثلاثين.

الفيلم يتناول الأحداث التي تعيشها لبنان منذ عقود وتتفاقم بمعظم اللبنانيين لحالة ذهنية متأرجحة لدرجة فقدان الرؤية، والابتعاد التدريجي عن الواقع، وكذلك الاغتراب الذي دفع أغلب اللبنانيين للهجرة خارج لبنان، ونسبة أخرى أصبحت تشعر بالاغتراب داخل لبنان، ولكن تلك الأحداث أيضاً ولّدَت بيئة خصبة للإبداع في تقديم أعمال فنية.

فيلم "البحر أمامكم" يحكي قصة الفتاة الشابة جني التي تعود فجأة إلى بيروت بعد سنوات في فرنسا لتجد نفسها تحيي روابط حياتها المألوفة التي أصبحت غريبة بعد رحيلها، والاغتراب الذي يتناوله إيلي لا يقصد به الهجرة إذ أن أكثر من 70% من اللبنانيين يعيشون في الخارج، ولكنه اختار الاغتراب الاجتماعي، بأن يشعر الموجودون في لبنان بالانفصال عن القيم والمعايير والممارسات والعلاقات الاجتماعية لمجتمعهم.

فيلم "البحر أمامكم"، من تأليف وإخراج إيلى داغر فى أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك فى بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر، ربيع الزهر و روجيه عازار.