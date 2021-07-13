شكرا لقرائتكم خبر عن تسوق أديل وسكيبتا خلال فترة التخفيضات يعيد شائعات علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Pagesix أن النجمة العالمية أديل كانت تتسوق برفقة المغنى العالمى سكيبتا فى متجر Prada خلال فترة انخفاض الأسعار فى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مصدر لـPagesix إن الموسيقيين أمضوا 45 دقيقة فى المتجر فى سان برناردينو بكاليفورنيا، لاختيار الملابس لسكيبتا، فى حين أكد شاهد عيان أنها كانت تجلس تراقبه بينما كان يختار السترات والسراويل ويحاول ارتداء السترات والمعاطف ويساعده الموظفون.

وأضاف شهود العيان أنها كانت تقدم له ملاحظات، جاء ذلك بعدما ذكرت مجلة people فى أكتوبر الماضى، أن أديل كانت تقابل مغنى الراب البريطانى سكيبتا البالغ من العمر 38 عاًما.

وحسب ما نشر كان من غير الواضح ما كان يفعله الثنائى على الرغم من تكهن المصدر أنهما يقضيان بعض الوقت فى بالم سبرينجز.

وكانت المغنية قد تزوجت سرا عام 2017 من سيمون كونيك، لكنهما انفصال عام 2019 بعد سبع سنوات معا، وحصلا على الطلاق فى مارس 2021، كما تقاسما الوصاية الجسدية والقانونية لابنهما أنجيلو البالغ من العمر 8 سنوات.