أحمد العوضي ينشر صورة مع زوجته ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة في لقطة رومانسية، واكتفي "العوضي" بوضع قلوب في تعليقه.

وشارك أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي حقق نجاحا كبيرا

المسلسل شارك في بطولته: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، خالد سرحان، دينا فؤاد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.