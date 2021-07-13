مؤلف "أكبر طموحه" يكشف سر تراجع عمرو دياب عن طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر أحمد المالكي عن تراجع الفنان عمرو دياب عن تقديم أغنية "أكبر طموحه"، التي سبق وقدمها في إحدى حفلاته، والتي كان من المقرر أن يقوم بوضع لحنها بنفسه.

المالكي كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن كواليس كتابة الأغنية، وكتب: "أختي لقت الصفحة دي ف كشكول قديم عندي وبعتتها لي، ( بغض النظر عن وحاشة الخط والخرائط والطلاسم اللي ف الصفحة)، ساعتها كنت قاعد في كافيه مع ناس صحابي ولاقيت حاجة جوايا بتقول: ده اللي كنت بعدي جنبه كان يقوم يقف انتباه، وكان أكبر طموحه إني أتصور معاه، سيبت صحابي اللي قاعد معاهم في الكافيه وقعدت على جنب تلت ساعة كتبتها".

وتابع: "بعتتها للهضبة كانت الساعه ٩ الصبح، وكان صاحي و رد عليا ف ساعتها قالي أنا هلحنها وبعدها بكم يوم غناها في الحفلة بلحن ارتجالي، هي طبعا أغنية متنفذتش ولا هتنزل أصلا وبقت عبارة عن ڤيديو ف حفلة بس من الحاجات اللي بحبها قوي فحياتي"

عمرو دياب كان قدم الأغنية في الحفل الذي أحياه في 30 نوفمبر ٢٠١٨، في كايرو فيستيفال مول، ولم يكن لحنها وتوزيعها موسيقيا قد تم وقتها، وذلك بعد يومين فقط من سماعه للكلمات "حسب تأكيد الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لموقع الخليج 365".

وتقول كلمات الأغنية: "اللي كان أكبر طموحه إني أتصور معاه، لما كنت بعدي جانبه كان يقوم يقف انتباه، كان يوصي الناس تشوفني روحت فين وبعمل إيه، كان بيسأل مين عارفني ويجري يتعرف عليه، وأما قرب وأما جمعتنا الحياة، بعد ما اديته قلبي ونال رضاه، اكتشفت اللي بان غير الحقيقة، ياما ناس ليها وش تاني مخبياه".

أحمد بدأ مشواره مع عمرو دياب بألبوم "معدي الناس"، وغنى أيضا من كلماته "أول يوم في البعد"، و"يا روقانك".