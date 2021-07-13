جورجينا فرع العرب.. تعليقات الجمهور على صور ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور من أحد الأماكن السياحية في إيطاليا، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت على النحو التالي:"جورجينا فرع العرب"، و"قمراية"، و"برنسيسة"، وغيرها من التعليقات.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.