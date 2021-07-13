تامر حسني: “4 شخصيات الأكثر تأثيرا في حياتي وفضلت أكافح لحد ما ربنا كرمني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن الشخصيات الأكثر تأثيرا في شخصيته ومشواره الفني، وهم الراحل عبد الحليم حافظ وعادل إمام ومايكل جاكسون وشخصية سوبر مان، مؤكدا أنه كان يعلق صورهم في غرفته ليعرف معنى النجاح، وبنفس الوقت قال إنه كان يتمنى تقديم أكثر من أغنية نجحت بأصوات مطربين آخرين، واختار أغنية “لقيت الطبطبة” للنجم حسين الجسمي مؤكدا أنها نجحت بصوته.

أضاف، خلال استضافته مع عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة MBC مصر: إن العندليب عبد الحليم حافظ من أبرز الشخصيات التي أثرت فيه في طفولته إلى جانب الزعيم عادل أمام، وشخصية سوبرمان، ومايكل جاكسون.

تابع قائلا: عبد الحليم حافظ أسطورة عظيمة، وتأثرت به في حياتي ومن صغرى بقول عاوز الغناء والتمثيل سوا زي عبد الحليم حافظ وكنت معلق صوره في غرفتي، وكمان صور الزعيم عادل إمام وسوبرمان ومايكل جاكسون، وهما دول أكتر 4 شخصيات أثروا في حياتي.

وواصل قائلا: عادل إمام حاجة محصلتش وفخور به جدا وبقاله سنين كتيرة على القمة يستحق جينيس ريكورد، وقدم تامر لأول مرة تقليدا لطريقة أداء عادل إمام كاشفا عن موهبته في التقليد.

واعترف تامر حسنى بوجود الغيرة الفنية واعتبرها ظاهرة صحية، واضاف: عشان تطور من نفسك بس غيرة بناءة وتعترف بنجاح الآخرين، وكان في أغاني كان عيني فيها، وكان نفسى أغنيها بس حبيتها بصوت المطرب صاحب الأغنية وكلمته هنأته بنجاحها.

وتابع قائلا: هنأت الفنان الكبير حسين الجسمي على أغنيته لقيت الطبطبة، كما أن هناك أغنية عظيمة لـ وائل جسار وهي “غريبة الناس” بحب أسمعها منه أوى، والأغنية دي بتأثر فيا أوى لأني اتخدعت من ناس كتير، وإحنا في زمن صعب هتلاقى ناس واقفة جنبك ويقولوا كلام حلو ولكن من داخلهم حقد وغل.

وواصل قائلا: قدمت أغاني كثيرة، وحصلت على جوائز كثيرة جدا وكنت أول عربي يحصل عليها.. وده بسبب اجتهادي ومذاكرتي، والحمد الله عندى أغاني كتير وجوائز عربية وعالمية وده كله بسبب الاجتهاد، وعندي أكتر من ألف أغنية وأوقات كتير بنسى الكلمات وأنا بغنى وأغنية كل مرة لسه لحد دلوقتى معلقه مع الجمهور، وأول مرة غنتها في فيلم سيد العاطفى كسرت الدنيا والأغانى اللى فيها هيصة بتنجح أكتر”.

أشار تامر إلى أن طرح فيلم “مش أنا” كان مغامرة في توقيته بسبب ظروف جائحة كورونا، وقال إن قصة الفيلم من تأليفه مثل أغلب أفلامه، وتدور حول بطل ظروفه صعبة وشماعة الظروف عند كل الشباب الذين يقولون أنا فقير ومش معايا وأمى وأبويا وغيره، لافتا إلى أنه شعر بضرورة أن يقدم عملا يلمس الشباب، ويحثهم على السعي وراء حلمهم، من خلال فكرة الفيلم وعدم التخلي عن حلمهم مهما كانت العقبات.

وأوضح تامر حسني أنه مر بنفس المعاناة قائلا: أنا عدت عليا سنين مش لاقي آكل، بس قلت لازم ادور على طريق، أصل هوصل يعني هوصل مليش دعوى، وفضلت أكافح لحد ما ربنا كرمني.

واضاف تامر حسني، فيه وسائط ومحسوبيات لكن الشاب لا بد أن يعتمد على نفسه، وربنا بيحب السعي، ومدام الشخص لديه موهبه؛ هيقدر يحقق اللى نفسه فيه، منوهاً بأن البشرية كلها تسير بالمحسوبية ولكن الناجح هو من يعتمد على نفسه.

وكشف تامر عن تفاصيل مشروع فني لإعادة تقديم روائع النجوم الذين تأثر بهم في مشواره، ويعمل حاليًا على تقديمه لجمهوره في الفترة المقبلة، وقال إنه قرر تقديم هذا المشروع لتعريف الأجيال الجديدة كيف أثر هؤلاء المطربين في الفن المصري، مثل الفنان هاني شاكر، والذي سبق وأعاد تقديم أغنيته الشهيرة “نسيانك صعب أكيد” واستكمالًا لهذا المشروع، قدم تامر حسني، أغنية “كوكب تاني” للفنان مدحت صالح.

وقال محمد نقرو الموزع الدولي السينمائي للأفلام العربية إن فيلم تامر حسني “مش أنا” حقق في شباك تذاكر السينما بالدول العربية نحو 8 مليون دولار أمريكي أي نحو 130 مليون جنيه مصري، حتى أمس الاثنين 12 يوليو.

وأشار نقرو خلال مداخلة هاتفية للبرنامج إلى أن أفلام تامر حسني تحقق نجاحا كبيرا في الدول العربية، مشيدا بموهبته الفنية.

كما تحدث الفنان ماجد الكدواني عن مشاركته في فيلم “مش أنا”، مع تامر حسني، وقال خلال مداخلة هاتفية: تامر الحقيقة ربنا مديله موهبة نادرة جدًا، إنه بيعرف يوفق بين كذا حاجة، وناجح على مستوى الطرب والتمثيل وبيخاف على شغله أوي أوي، وبيبذل مجهودا كبيرا فوق طاقته، وكنت دايما أقوله ربنا بيديله على قد تعبه.

فيلم “مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، العديد من النجوم منهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.