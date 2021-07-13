نوال الزغبي.. “عكس الطبيعة” قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أخيرًا عن أولى ملامح ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وأعلنت نوال الزغبي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة”. وأرفقت نوال تغريدتها بهاشتاغ “قريبًا” ممّا أشعل حماس عدد كبير من المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الألبوم الجديد.

ألبوم نوال الزغبي الجديد، يتضمن 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت نوال قد طرحت قبل ذلك أغنيتين منفردتين هما “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال و”بكلّم خيالي” من كلمات وألحان ​صلاح الكردي​.