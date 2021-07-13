ما هو مصير ألبوم كريم صبري بعد وفاته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الموزّع الموسيقي محمد شفيق، صديق الفنان الراحل كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، عن نيته استكمال الألبوم الغنائي الذي لم يتمكن كريم من الانتهاء منه قبل وفاته وطرحه للجمهور، عاد شفيق وقرر الرجوع أولاً إلى دار الإفتاء لمعرفة حكم الشرع في هذا الأمر.

ثم كتب شفيق عبر صفحته في “إنستغرام” :”تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية بمكالمة مسجلة، فحواها الآتي: ألبوم كريم نزوله من عدمه لن يضره، ولن ينفعه في الآخرة، بمعنى أن الألبوم نزل أو مانزلش لا هياخد عليه سيئة، ولا هياخد عليه ثواب، والحاجة الوحيدة اللي تنفعه هي الصدقة الجارية”.

وأضاف: “هنا القرار يعود لأسرة كريم صبري، لو طبعا ادّولنا موافقة بطرح الألبوم هنعمل كده، ولو رفضوا فده قرارهم أولاً وأخيراً، نسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمّده بواسع رحمته، اللهم أجرنا في مصيبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.