شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التريللر الدعائي لـ The Witcher قبل طرحه في ديسمبر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نشر أخبار عن موعد عرض The Witcher الذي طال انتظاره في ديسمبرالمقبل، كشف القائمون على مسلسل دراما الأكشن والخيال عن التريللر الدعائي له، وذلك بعد توقف منذ أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، التي أجبرت صناع العمل على التوقف بسبب القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم للحد من الجائحة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Rotten Tomatoes، فإن صناع مسلسل The Witcher، قرروا طرح الموسم الثاني الجديد يوم 17 ديسمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية، حيث أن العمل حالياً يخضع لعمليات المونتاج والتعديلات البصرية والسمعية.



The Witcher

وانتشرت منذ عدة أشهرعدة تقارير تؤكد انضمام النجم العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند الشهيرة في مسلسل Game of thrones، إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل الإثارة والأكشن The Witcher، الذى يقوم ببطولته النجم العالمي هنري كافيل بشخصية صائد الوحوش.

ولم يعلن القائمين على المسلسل الشهير أى صور من كواليس تصوير الموسم الثاني تظهر مشاركة النجم العالمي كريستوفر هيفجو إلى طاقم العمل، حتي شارك النجم متابعيه وجمهوره منذ قليل مقطع فيديو قصير من التريلر الرسمي للموسم الثاني عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن مشاركته في الحلقات القادمة.