شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يواصل الترويج لفيلمه Jungle Cruise بجولة داخل استوديوهات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، على الترويج لفيلمه الجديد Jungle Cruise، بمقطع فيديو من جولة بعض عشاق عالم ديزني، من داخل الاستوديوهات الى تم تصوير فيها اشهر الاعمال ومن ضمنهم فيلمه المقبل.

ونشر ذا روك، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويظهر من خلاله بعض عشاق عالم ديزني وهم في جولة داخل الاستوديوهات للاطلاع على أماكن التصوير ورؤية ما خلف الكواليس للفيلم المقرر أن يعرض يوم 30 يوليو المقبل.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.