رامي صبري ينعي شقيقه كريم: كان نفسي أشوفك أحسن مني وفعلا أخذت الشهادة وبقيت أحسن

القاهرة - سامية سيد - نشرالمطرب "رامي صبري" عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، وعلق عليها قائلا: " دايما كنت بقولك نفسي اشوفك احسن مني، وفعلا خدت الشهاده وبقيت احسن مني يا حبيبي، ربنا يرحمك، ادعوله".



رامي صبري

وكان قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وحرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ويتلقى النجم رامي صبري، العزاء في شقيقه الفنان كريم صبري بمنزل الأسرة، اليوم الثلاثاء، حيث كان قد كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عزاء أخي وحبيبي كريم صبرى نظرًا للظروف الحالية تتلقي الأسرة العزاء غدًا في منزل الأسرة بالشيخ زايد".

وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد وفاة شقيق الفنان رامى صبرى، وذلك بعدما ما أعلنت المطربة شذى - مساء الأحد - خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبرى شقيق أخويا وصديقى رامى صبرى فى ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله وإنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقى زى ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".