شكرا لقرائتكم خبر عن السينجل طريق نجوم الغناء فى الصيف وعمرو دياب وتامر حسنى والجسمى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الواضح أن ظاهرة الأغانى السينجل استطاعت أن تسيطر علي سوق الغناء، وتتغلب على الألبومات التي أصبح يراها البعض موضة قديمة، حيث أنضم لهذه الظاهرة عدد كبير من نجوم الأغنية خلال الفترة الأخيرة، وتعاملوا معها كبديل عن الألبومات التي كثيرا ما كانت تصدر في موسم الصيف، كما اتخذها النجوم كوسيلة للتواجد مع الجمهور بشكل أكبر وفي أى الأوقات، ومن أبرزهم:

أعتمد "الهضبة" عمرو دياب خلال الفترة الأخيرة علي طرح أغانيه علي طريقة السينجل، وأحدثهم أغنية "الدنيا بترقص" التي طرحها علي موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 يوليو، وصورها علي طريقة الفيديو كليب، وظهر خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة، وتعد هذه الأغنية أولى أغانيه التى يطرحها في صيف 2021.

أغنية "الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

كما طرح نجم الجيل تامر حسنى عدة أغانى مؤخرا على طريقة السينجل، منها أغنية بعنوان "أفتح قلبك" في شهر يونيو الماضي، وصورها علي طريقة الفيديو كليب وسط أجواء مليئة بالبهجة، والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع على فتح الله، والكليب من اخراج هادى الباجورى.

وأعلن النجم تامر حسنى أنه سوف يطرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة" قريبا وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة، ونشر حسنى صورة له من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كليب صعبة.. خلال أيام إن شاء الله"، بينما حرص العديد من متابعيه على تهنئته بالكليب الجديد، متمنين أن يكون مميزا مثل أعماله السابقة.

ودائما ما يحرص النجم تامر حسنى على اختيار أغانيه بما يناسب ذوق جمهوره، بالإضافة إلى حرصه على انتقاء أدواره فى أفلامه السينمائية، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المختلفة فى السينما بداية من الطالب الجامعى المشاغب فى "عمر وسلمى 1"، والسائق فى "كابتن هيما"، أو شخصية الطبيب الذى يهوى الرسم فى "أهواك"، أو النصاب فى فيلم "الفلوس".

وانضم النجم حسين الجسمى إلى قائمة المنافسين بأغنية من ألحانه بعنوان "فوق"، والتي طرحها الشهر الماضى، وهي من توزيع ومكس وماستر حسام كامل، وقد سبق هذه الأغنية 3 أغانى طل بهم الجسمى علي جمهوره وهم "رمضان فى مصر حاجة تانية، سر السعادة، هل هلالك"، حيث قدمها كدعاية إعلانية خلال موسم رمضان الماضى.

وطرح الفنان "رامي صبري" مؤخرا أغنية بعنوان "أنتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، توزيع جلال الحمداوى.

وفي نفس السياق طرح المطرب أحمد سعد أغنية "الملوك"، بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، وهذه ليست الأغنية الأولى التى يطرحها سعد على طريقة أغانى المهرجانات، حيث سبق وقدم ديو غنائى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعنوان "100 حساب".

وطرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، كما سبقها عدد من الأغانى "بقت معايا، حب غلط".

وشارك المطرب مصطفي حجاج فى موسم الصيف بأغنية "والله ما ينفع"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، وصورها علي طريقة الفيديو الكليب الذي ظهر فيه بلوك مختلف، وأخرجه محمد القاضى.

كما طرحت النجمة السورية "أصالة" أغنية وطنية أهدتها إلي أهل مصر باسم "بنحبك"، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وطرحت المطربة يارا مؤخرا أغنية بعنوان "سارى"، من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم، وهى ضمن ألبوم يحمل اسم "غير الناس".