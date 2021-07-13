شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة أنجلينا جولى وThe Weeknd تثير التكهنات والجدل بعد حضورهما حفلاً موسيقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة انجلينا جولى والمغنى The Weeknd لا زالت حافلة بأسرار عديدة قد تظهر خلال الآونة المقبلة، وذلك بعدما أكد تقرير لموقع The Sun على أنهما تواجدا في حفل موسيقي خاص في لوس أنجلوس في عطلة نهاية الأسبوع، وسط شائعات رومانسية مستمرة.

كما أكد تقرير The Sun أن هناك مصدر مقرب منهما قال أن الثنائى مجرد صديقين، إلا أن الظهور المتكرر بصورة أو أخرى سيجعل الجمهور يخمن حول وجود تطورات في حياتهما خاصة أن الاثنين لا يرتبطا بأى صداقات حالياً.



انجلينا جولى

وكانت تقارير عديدة خرجت بشأن النجمين أنجلينا جولى والمغنى ذا ويكند بعدما التقطت صورًا لهما معًا قبل اسبوع أثناء تناولهما وجبة عشاء، ما جعل تقارير عديدة تشير لوجود علاقة بينهما دون أي تأكيد من النجمين بينما ذكرت تقارير أخرى أن الأمر لا يخرج عن نطاق صداقة بين الثنائى.

حكاية أنجلينا جولى وذا ويكند لم تبدأ خلال الأسبوع الجارى مع صورهما الأخيرة وإنما بدأت القصة قبل ذلك بفترة مثلما ذكر موقع deadline، الذى أشار إلى أن الثنائى سبق وحامت شكوك حولهما في وقت سابق، وذلك حينما ارتبط اسم المغنية سيلينا جوميز، الحبيبة السابقة للمغني ذا ويكيند، بزوج أنجلينا السابق، النجم العالمي، براد بيت في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ما جعل هناك صدام بين براد بيت وذا ويكند.



ذا ويكند

وقام براد بيت وقتها بالتصريح بأنه من أشد المعجبين بسلينا جوميز وتغزل بها علنًا؛ ما تسبب في مشاكل بينه وبين زوجته أنجلينا آنذاك أيضًا وفقاً لعدد من التقارير وقتها.

أيضًا سبق وأصدر ذا ويكند أغنية باسم "Party Monster" التي تضمنت إشارة إلى كل من أنجلينا وسيلينا، كما أصدر أغنيته الفردية "Starboy" لعام 2016 التي أشار خلالها إلى النجم براد بيت.