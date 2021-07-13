شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان يوسف إسماعيل ينتهي من تصوير دوره فى مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير يوسف إسماعيل في بطولة مسلسل "الثمانية" الذي يقوم ببطولته آسر ياسين، محمد علاء "جاميكا"، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت.

وأكد يوسف إسماعيل أنه انتهي من تصوير كل مشاهده في العمل وقد استمتع بالعمل مع المخرج أحمد مدحت فهو مخرج لديه رؤية ويساعد الممثل في الوصول للشخصية بسلاسة .

المسلسل ينتمى لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

يذكر ان الفنان يوسف إسماعيل كانت قد أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بتجديد الثقة في رئاسته للمهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشر التي ستنطلق قريبا .

الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة فى السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التى انتجها مسرح الدولة كما تولى ادارة فرقة المسرح القومى فى الفترة من 2015 وحتى 2019 ، وكانت آخر أعماله مسرحية " المتفائل " علي المسرح القومي التي حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها لعدة مواسم .