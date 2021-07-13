شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تغازل زوجها: سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خُلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها بصور جديدة مع زوجها أحمد حداد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت هاجر على الصور قائلة:" سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خلقًا"، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متمنين لها حياة زوجيه سعيدة.



هاجر أحمد



هاجر

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، الخميس الماضى، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين.

وحرص النجم حمادة هلال على حضور عقد القران الذى أقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس لتهنئة العروسين، كما حضر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، والفنانة صبا الرافعى، الفنانة عبير منير، الفنان خالد منصور.

وتقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان الكوميدى على ربيع فى فيلمه الجديد "زومبى على جنبى" الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لتكون هاجر أحمد البطلة أمام على ربيع فى الدراما والسينما خلال 2021.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غنائية شعبية تمر بالعديد من الموافق الكوميدية.

وعرض مسلسل "أحسن أب" في النصف الأول من شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.