شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم أوبرا وينفرى The butler بمركز الثقافة السينمائية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، الفيلم الأمريكي The butler بطولة فورست ويتكر، أوبرا وينفرى، ديفيد بانر، اخراج لى دانييلز وذلك غداً الأربعاء 14 يوليو الساعة السادسة مساء.



اوبرا وينفري في فيلم butler

فيلم The butler حصل على عدة جوائز، منها جائزة الرابطة الوطنية الامريكية لتنمية الملونيين لافضل ممثل مساعد(فورست ويتكر ) وجائزة نقابة ممثلى الشاشة عن الاداء المتميز من قبل الممثلين فى السينما ، والفيلم تبدأ أحداثه في عام 2009، بظهور رجل أسود متقدم في السن يروي قصة حياته وهو يجلس في حجرة انتظار في البيت الأبيض، ويتحدث عن نشأته في عشرينيات القرن الماضي في مزرعة للقطن بولاية جورجيا يملكها رجل أبيض متعصب يقوم ذات يوم باغتصاب والدة الطفل سيسيل جينز، ثم يقتل والده حين يعترض على الجريمة التي ارتكبها. وعند بلوغ سني المراهقة يفر سيسيل من المزرعة، تاركا والدته ، وتقفز أحداث الفيلم إلى انتخاب الرئيس باراك أوباما في العام 2008 كأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، ما يدعو سيسيل وابنه لويس إلى الفخر والاعتزاز. وتنتقل الأحداث إلى نهاية الفيلم، حيث يتأهب سيسيل جينز للقاء الرئيس أوباما بعد تنصيبه.



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مركزالثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما يشرف عليه الناقد مجدي الشحري مدير عام المركز الذي دائما ينتقي أفضل الأفلام ليعرضها مجانا للجمهور بشكل اسبوعي، والدعوة عامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواقية لفيروس كورونا.