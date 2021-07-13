شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Black Widow يحقق 60 مليون دولار أرباح على ديزني بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الخيال والإثارة Black Widow، في تحقيق أرباح ضخمة بعد طرحه بأيام عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة Disney Plus، وهو ما أعاد من جديد العصرالذهبي لأفلام الأبطال الخارقين التي كانت قد تراجعت في السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب الجائحة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Black Widow، حقق أرباح عبر المنصة الإلكترونية بلغت 60 مليون دولار، وهو ما يعد نقله كبيرة في سوق السينما لأفلام السوبر هيرو، بعد الإخفاق الذى شهده فيلم Wonder Woman 1984.

الأرباح التي وصلت لـ 60 مليون دولار جاءت من الإمكانية التي خصصتها مارفل وتعاونت فيها مع منصة ديزني بلس، وهي السماح لمشتركي Disney Plus استئجار الفيلم مقابل 30 دولارًا ، وهو الأول من نوعه في MCU الذى يحدث فيه كذلك.

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.