شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي بولتون فى Game of Thrones يكشف عن جانبه الآخر ويفاجئ الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي إيوان ريون، صاحب شخصية رمزي بولتون في مسلسل Game of Thrones، والتي جسد فيها دور شخص يتمتع بتعذيب الآخرين، ويعد من أسوأ الشخصيات في تاريخ المسلسل الممتد لثماني مواسم.

وشارك ريون، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يقوم بلعب الجيتار والغناء في نفس الوقت، ليكشف عن الجانب الآخرالذى يتمتع به بعيداً عن الشخصية التي استمر لسنوات في تجسيدها وحصد من خلالها على شعبية جارفة بسبب اتقانه للدور بنسبة كبيرة.

وكشف ريون، فى البوست الذى نشره، عن ان كلمات الأغنية التي يرددها ويلحنها هي كلماته التى اعدها منذ حوالي عشر سنوات، ويواصل غنائها بشكل مستمر، وسرعان ما حصد الفيديوعلى عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره.



رمزي بولتون فى احدث ظهور



رمزي بولتون يلعب الموسيقي

وفى تصريحات سابقة لرئيس منصة HBO الأمريكية، أكد من خلالها أن المسلسل الوحيد الذي تم البدء في تصويره هو مسلسل House of the Dragon الذي يسرد قصة حياة التايجريان، مضيفًا أن كل المسلسلات المشتقة والمرتبطة بمسلسل GOT، هوفي مراحل مختلفة من المباحثات والمشاورات.

وأكد رئيس المنصة الأمريكية في التصريحات التي نقلتها فاريتي، أن مسلسل House of the Dragon، هو الوحيد الذي تم البدء في تصويره، مؤكدًا أن باقي المسلسلات في مراحل مختلفة من التطور، مضيفًا: "يعتقد المشاهدون أن لدينا 10 مسلسلات تم البدء في تصويرها في الوقت الحالي، وهو ما ينافي الواقع".

يتم تصوير مسلسل House of the Dragon حالياً في إنجلترا، بقيادة المنتج التنفيذي رايان ج.كوندال والمخرج التنفيذي ميغيل سابوشنيك، وهو أحد أعضاء مسلسل "GOT".