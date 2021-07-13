شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Petrov's Flu يضعون صورة المخرج سيريبرينكوف على صدورهم بمهرجان "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان كان السينمائى عرض فيلم Petrov's Flu، وحرص صناع الفيلم علي وضع صورة المخرج الروسى كيريل سيريبرينكوف علي صدورهم، وذلك بعد رفض روسيا خروجه من البلاد وحضوره مهرجان كان بسبب اتهامه في قضية اختلاس أموال عامة والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

ونقل صناع الفيلم ردود أفعال الجمهور للمخرج عبر البث المباشر والتطبيقات المختلفة، فيما وضعت إدارة كان لافتة علي كرسي المخرج وتركته فارغ باسمه خاصة وأن البعض يشير إلى أن الحكم يعود لكون المخرج معارض للسياسات فى أفلامه.

ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

ونقل صناع الفيلم ردود أفعال الجمهور للمخرج عبر البث المباشر والتطبيقات المختلفة، فيما وضعت إدارة كان لافتة علي كرسي المخرج وتركته فارغ باسمه خاصة وأن البعض يشير إلى أن الحكم يعود لكون المخرج معارض للسياسات فى أفلامه.

ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

تشهد المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما يشارك فيلم Hytti Nro 6 من إخراج يوهو كوسمانن، وفيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

كما ينافس بالمسابقة الرسمية فيلم France وهو من إخراج برونو دومون، و The French Dispatch والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي وكيت وينسلت.