شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يصور "تحت تهديد السلاح" فى الشيخ زايد بعد فترة من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفنان حسن الرداد تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" اليوم الثلاثاء، في الشيخ زايد، بعد فترة من التوقف، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل في شهر مارس الماضى وتوقف بسبب ارتباط أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التي عرضت هذا العام وكذلك السفر لقضاء إجازة العيد والصيف.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



حسن الرداد وامينة خليل من فيلم توام روحى

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

تدور أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.