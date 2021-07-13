شكرا لقرائتكم خبر عن فركش "ليلة العيد".. والفيلم يدخل المونتاج فى محاولة للعرض بموسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد فيلمه الجديد "ليلة العيد"، ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، لمحاولة اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل مثلما يتمنى منتجه أحمد السبكى.

وتدورأحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن النجمة يسرا صرحت من قبل لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة .

وجاء تعاون المخرج سامح عبد العزيز مع يسرا بعد نجاحهما سويًا فى مسلسل "خيانة عهد" و" حرب أهلية " فى موسمين دراما رمضان الأخيرين، وشارك فى بطولة "حرب أهلية"، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض ومايان السيد، سينتيا خليفة، ورشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز .