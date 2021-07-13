شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى مع ابنتها "تيا" فى صورة جديدة والجمهور: "مين الأم ومين البنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، جمهورها صورة تجمعها بابنتها "تيا ديب" عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام، كما نشرت ابنتها الصورة عبر حسابها على إنستجرام، أيضا وعبرت تيا عن حبها الشديد لوالدتها، وتغزل المتابعين في جمالهما، ومن التعليقات:" شبه بعض جدا، قمرات، ايه الجمال ده، مين الأم ومين البنت".



نوال الزغبى و نجلتها تيا

كما أعلنت نوال الزغبى، عن قرب طرح ألبومها الغنائى الجديد، حيث شوقت جمهورها للألبوم، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر، وظهرت وهى داخل حمام السباحة، وكتبت نوال على الصورة قائلة:"الألبوم الجديد قريب جدا انتظروا".

واحتفلت نوال الزغبى، الأسبوع الماضى بعيد ميلادها الـ50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية "عايزة الرد" التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم "بلاقيه في زماني" عام 1995 وألحقته بألبوم "قلنالك حبيناك" عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان "مين حبيبي أنا" من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم "حبيت ياليل" عام 1997 وألبوم "ماندم عليك" عام 1998.

أكملت مشوارها في الألبومات بعدما أصبحت واحدة من أبرز نجمات الساحة الغنائية حيث أطلقت ألبوم "مالوم" 1999، وكانت أغنية "يا تيا" ضمن أغاني الألبوم والتي غنتها لابنتها الأكثر نجاحاً، وبعد ذلك أصدرت ألبوم "الليالي" عام 2000، وألبوم "طول عمري" عام 2001 والذي حقق لها نقلة نوعية نحو العالمية حيث أصبحت نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى.

وأطلقت ألبوم "اللي تمنيته" عام 2002 وبعده بعامين أصدرت ألبوم "عينيك كدابين" عام 2004، الذي حقق نجاحاً كبيراً ومبيعات عالية في الوطن العربي، وأصدرت ألبوم "يا ما قالوا" عام 2006، وفي عام 2008 أطلقت ألبوم بعنوان "خلاص سامحت"، وألبوم "معرفش ليه" عام 2011، وألبوم "مش مسامحة" عام 2015، وآخر ألبوماتها "كدة باي" الذي أطلقته في 2019.