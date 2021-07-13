شكرا لقرائتكم خبر عن جودي تورنر تتعرض لسرقة مجوهراتها في مهرجان كان .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة العالمية جودي تورنر سميث للسرقة اثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، حيث سرقت مجوهراتها من غرفتها في مدينة كان الفرنسية خلال وجودها لحضورالمهرجان الدولي.



جودي تورنر سميث

وقال مصدر في الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية إن التحقيق جار في الموضوع، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة "نيس ماتان" ومجلة " هوليوود ريبورتر".

ولم يكن واضحاً على الفور ما إذا كانت هذه الحلي عائدة للممثلة أم أنها استعارتها من علامة تجارية، وهو ما يحدث دائما في مهرجان كان، حيث ترتدي النجمات من بيوت مجوهرات العالمية للترويج لهم ثم تعاد بعد الظهر بها.

وأشار المصدر إلى أن السرقة ارتُكبت الجمعة في غرفة الفندق، وقد اتصلت الممثلة بالشرطة خلال النهار، ولفت إلى أن قيمة المجوهرات لا تصل إلى عشرات آلاف اليورو خلافاً لما ذكرته معلومات صحفية، وهي ليست طائلة مقارنة مع عمليات سرقة سابقة على سواحل الريفييرا الفرنسية.

وأضاف المصدر حسب الديلي ميل: "لا نستبعد أي فرضية، لا يمكننا قول أي شيء حتى اللحظة".

وقد تعرّف الجمهور إلى جودي تورنر سميث، وهي بريطانية الجنسية، في مسلسل "ترو بلود" الأمريكي، وهي برزت خصوصاً بدورها في فيلم "كوين أند سليم" للمخرجة الأمريكية ميلينا ماتسوكاس سنة 2019، وتورنر مدعوة هذا العام في مهرجان كان للمشاركة في نقاشات عن دور النساء والأقليات في السينما.