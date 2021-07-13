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صناع BAC Nord فى العرض الخاص للفيلم خارج المسابقة بمهرجان "كان " .. صور

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القاهرة - سامية سيد -  شهد مهرجان كان السينمائي عرض فيلم BAC Nord، وشهد العرض حضور صناعه علي السجادة الحمراء للمهرجان، وشهدت السجادة حضور كل من فرانسوا سيفيل و جيل لولوش و أديل أكزاركوبولوس والجزائري الفرنسي طاهر رحيم، وهو الفيلم الذي يشارك في المهرجان خارج المسابقة الرسمية. 

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ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

تشهد المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج  ولامبرت ويلسون  وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا  وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما يشارك فيلم Hytti Nro 6 من إخراج يوهو كوسمانن، وفيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

كما ينافس بالمسابقة الرسمية فيلم France وهو من إخراج برونو دومون، و The French Dispatch والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي وكيت وينسلت.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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