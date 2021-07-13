شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تحيى حفلًا غنائيُا فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة روبى، لإحياء حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن الساحلية احتفالا بموسم الصيف.

وانتهت النجمة روبي من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز وتصاب بأحد الأمراض الخطيرة وهو فيروس الإنفلونزا الإسبانية، التي انتشرت عام 1918، وكان الوباء وقتها قضى على ملايين الأرواح في العالم.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

من ناحية أخرى أوشكت روبي على الإنتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "شقة 6"، والمقرر أن يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال أيام للمخرج محمود كامل، والتى تدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.