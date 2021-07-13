شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تعود للمسرحيات الموسيقية بالتعاون مع كونكورد .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، العودة لذكريات طفولتها وبدايتها الموسيقية ولكن بشكل مختلف، وتعاونت من جديد على بعض المسرحيات الموسيقية التي ستقوم بتقديمها ضمن خطة تطوير جديدة لتلك المسرحيات التي كان قد اسدل عليها الستار.

ووفقاً لتقرير نشرته فاريتي، فإن لوبيز، تعاونت مع كلا من كونكورد، و فريق Skydance، من أجل تصميم بعض المسرحيات الموسيقية، التي ستعرض عبر منصات الكترونية سيتم التفاوض معها فيما بعد.

ونقل التقرير تصريح للنجمة العالمية قائلة ""كانت المسرحيات الموسيقية جزءًا من نسيج طفولتي، نحن متحمسون جدًا لبدء تعاونا مع Skydance و Concord في إعادة انتاج بعض المسرحيات الموسيقية الأكثر كلاسيكية وإحياءها بطرق جديدة لجيل جديد ".

ورصدت عدسات المصورين، منذ ساعات، لوبيز وهي في زيارة لمدرسة سانتا مونيكا مع ابنها ماكس، وذلك وسط شائعات بأنها تفكر في الانتقال لتكون أقرب إلى حبيبها بن أفليك، ويبدو أن لوبيز واتخذت خطوة أخرى نحو الانتقال الدائم إلى جنوب كاليفورنيا.