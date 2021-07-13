كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” نجلاء بدر ” في تصريحات لها بوقت سابق حول حضورها لحفل زفاف يوم وفاة الفنان ” سمير غانم ” .
حيث قالت نجلاء بدر أنها حزنت على وفاة سمير غانم ولكن لن يكون مثل حزنها على والدها وأنه لو كان والدها هو من توفى لكانت امتنعت عن حضور حفل الزفاف .
وتابعت : ” الكلام ده لو كنت حضرت الجنازة ورجعت أنا محضرتش الجنازة اصلا .. أنا زعلت على الفنان سمير غانم بس زعلت على أبويا أكتر فأكيد لو كان أبويا مش هروح فرح ” .
وتفاعل المتابعون على المقطع فمنهم من أيد ما قالته واعتبر أن تصرفها طبيعيا والبعض الآخر اعترض على الطريقة التي تحدثت بها واصفين إياها بأنها غير مناسبة .
فجاءت التعليقات مثل : ” كان ممكن الكلام يكون ألطف وأذوق من هيك كان لازم تحترم شعور أهلو كلمة نزلتها الأرض ” و ” لو كانت سكتت كان أحسن ” و ” الأسلوب وحش جدا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تثير الجدل حول حزنها على سمير غانم وحضورها حفل زفاف يوم وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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