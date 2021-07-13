شاهد .. نجمة برنامج ستار أكاديمي تكشف عن جنس مولودها الثاني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:45 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ونجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثامن ” نينا عبد الملك ” عن جنس مولودها الثاني من زوجها اليوتيوبر السوري ” حسان الشيخ ” . واستعانت نينا عبد الملك في ذلك بإبنها الصغير ” شان ” حيث نشرت صورة له عبر حسابها على إنستجرام ظهر فيها وهو يجلس على الأرض ويحمل في يده لوحة صغيرة كُتب عليها : ” إنها فتاة ” . وكتبت نينا في تعليقها على الصورة : ” شان يريد توجيه رسالة لكم ” .

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