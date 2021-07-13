مريم نعوم تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:45 مساءً - أعلنت المؤلفة ” مريم نعوم ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية .
فكتبت مريم تعوم في منشورها : ” أحب أقول لنفسي اللي ماشافتش حد غيرها منذ إحتمالية العدوى إن القوقعة طلعت مفيدة جدا ومفيش ولا مخلوق ممكن أحذره إني جايز أكون عديته .. وإني فعلا مش هطلع من القوقعة “.
وتابعت : ” ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها .. بقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر .. قوقعتي الجميلة ها أنا قادمة .. غالباً أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية ” .
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