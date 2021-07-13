فيديو – نيللي كريم في جلسة تصويرية داخل حمام السباحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي كواليس جلسة تصويرية داخل حمام السباحة بكامل أناقتها، حيث أطلّت بفستان أزرق من توقيع المصممة سارة أنسي وتنسيق الستايلست إنجي المر، نسّقته مع طقم كامل من المجوهرات الماسية.

وأعلنت كريم في تعليقها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” أنّ صور الجلسة التصويرية بعدسة المصوّر بسّام علّام تبصر النور قريباً.

واهتم فيها بمكياجها عبدالله الرفاعي. وانضمت الممثلة المصرية أخيراً إلى أبطال فيلم “صقر وكناريا” مع الفنانين أحمد عز وماجد الكدواني، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء الديب.

وانتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في بطولة فيلم “200 جنيه” إلى جانب الفنانين إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين. وشاركت نيللي كريم في الموسم الرمضاني المنصرم في بطولة مسلسل “ضد الكسر” مع الفنانين محمد فراج وهشام إسماعيل ومصطفى درويش ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.