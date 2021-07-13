طليقة قصي خولي تكشف الهدايا التي أرسلها لابنه في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت مديحة الحمداني طليقة النجم قصي خولي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صور الهدايا التي أرسلها الأخير لابنه البكر والوحيد عميد بمناسبة بلوغه عامه الثالث.

ونشرت في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” صور طفلها خلال لهوه بالألعاب، معلقةً بقولها: “أتمنى أسعد عيد ميلاد للصبي الصغير الذي سرق قلوبنا، سنحبك إلى الأبد وسنكون دائماً موجودين لأجلك. أنت أكبر نعمة لي، وأصدق حب في حياتي، والسبب الذي أستيقظ من أجله كل صباح”.

وأضافت: “شكراً جزيلاً لأصدقائنا الذين جعلوا يوم ابني مميزاً بشكل جميل”، مضيفة حساب طليقها على التطبيق عينه.

وتزوّج خولي في الولايات المتحدة الأميركية من مديحة الحمداني ابنة الفنانة التونسية آمال علام في عام 2018، ولم يعلن زواجه حتى أعلن عن ولادة عميد في التاسع من تموز (يوليو) عام 2019، قبل طلاقهما في وقت لاحق.

وكان خولي احتفل على طريقته الخاصة بعيد ميلاد ابنه، فنشر صورة الأخير خلال مشاهدته لقطة لوالده في مسلسل “عشرين عشرين”، ومحكماً قبضة يده على طريقة شخصية “صافي”.

واستخدم في تعليقه على الصورة في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” تعبيراً لجورج لوكاس من سلسلة “حرب النجوم”: “انضم الي، ويمكننا معاً أن نحكم المجرة كأب وابنه”.

وقال الممثل السوري في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) تعليقاً على سن ابنه: “العمر الفعلي لأهم إنجاز في حياتي. عام سعيد يا ابني الصغير، فليحمك الله ويباركك”.