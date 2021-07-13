هند صبري في قائمة الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية.. وهذه رسالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة التونسية هند صبرى، عن شعورها ببالغ السعادة بعدما ورد اسمها في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وكتبت منشوراً عبر “تويتر”، قالت خلاله: “فخورة بوجودي كممثلة ومنتجة ضمن قائمة 101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنوياً مركز السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي”.

وتستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، حتى 17 من الشهر الجاري، ويلقي المهرجان الضوء هذا العام على قضايا البيئة، إذ يتضمن قسماً لأعمال تركز على البيئة.

ويتضمن قسم الأفلام المهتمة بقضايا البيئة، العديد من الأفلام منها فيلم “الحملة الصليبية” للممثل والمخرج الفرنسي لويس جاريل، وهو ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الخيالية، ويتحدث عن مجموعة أطفال يبيعون مجوهرات آبائهم في سبيل إنقاذ كوكب الأرض.

ومن ضمن الأفلام أيضاً التي تتناول قضية البيئة، فيلم “أنيمال” وهو عمل وثائقي لسيريل ديون عرض في المهرجان”، وفيلم “بيغر ذان أس” من إنتاج الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ماريون كوتيار، ويشارك فيه ناشطون من الشباب من إندونيسيا وحتى ملاوي.